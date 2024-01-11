Сейчас его ищут: мужчина обезглавил попугая и поставил растяжку с гранатой в квартире

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают жителя Северной столицы, который, по мнению жены, сошел с ума. Мужчина сначала обезглавил попугая, а после установил в квартире растяжку, передает Telegram-канал Baza.

Супруга петербуржца обратилась в полицию накануне, 10 января. Она сообщила, что ее муж, кажется, сошел с ума. Женщине пришлось уйти из квартиры на Комендантском проспекте. А через некоторое врем глава семейства отправил ей фото с обезглавленным попугаем.

В итоге полицейские прибыли по указанному адресу. В квартире они обнаружили растяжку с гранатой. Однако устройство оказалось муляжом. Но вот труп попугая оказался настоящий.

Где сейчас находится мужчина, неизвестно. В квартире его не оказалось. Сейчас стражи порядка разыскивают странного петербуржца.

Ранее жителя Красноярского края отправили на принудительное лечение. Мужчина расправился с пятью кошками.