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СЛУЧИЛОСЬ
12:06, 11 января 2024
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Сейчас его ищут: мужчина обезглавил попугая и поставил растяжку с гранатой в квартире

В Петербурге ищут мужчину, который обезглавил попугая и «заминировал» квартиру.

Сейчас его ищут: мужчина обезглавил попугая и поставил растяжку с гранатой в квартире

© Freepik

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают жителя Северной столицы, который, по мнению жены, сошел с ума. Мужчина сначала обезглавил попугая, а после установил в квартире растяжку, передает Telegram-канал Baza.

Супруга петербуржца обратилась в полицию накануне, 10 января. Она сообщила, что ее муж, кажется, сошел с ума. Женщине пришлось уйти из квартиры на Комендантском проспекте. А через некоторое врем глава семейства отправил ей фото с обезглавленным попугаем.

В итоге полицейские прибыли по указанному адресу. В квартире они обнаружили растяжку с гранатой. Однако устройство оказалось муляжом. Но вот труп попугая оказался настоящий.

Где сейчас находится мужчина, неизвестно. В квартире его не оказалось. Сейчас стражи порядка разыскивают странного петербуржца.

Ранее жителя Красноярского края отправили на принудительное лечение. Мужчина расправился с пятью кошками.

Источник фото:Freepik
Источник:Telegram-канал Baza
Автор:Артем Хохлов
Теги:
мужчина
розыск
убийство
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