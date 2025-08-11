Житель Москвы 10 лет не выходил на улицу и набросился с ножом на мать из-за замены фильтра в чайнике

В Москве мужчина, который 10 лет не выходил на улицу и часами проводил за компьютерными играми, ударил кухонным ножом родную мать. Ему не понравилась, что родственница меняла старый водный фильтр в чайнике на новый.

Подробности происшествия сообщает mk.ru.

Инцидент произошел в воскресенье 10 августа в квартире на Неманском проезде 32-летний мужчина зашел на кухню и увидел мать, меняющую фильтр.

Мужчина взял кухонный нож и стал резать растения на подоконнике. Мать пыталась остановить сына, схватилась за лезвие и поранилась. После этого дебошир стал кричать и требовать поставить в чайник прежний фильтр. Мать отказалась выполнять его просьбу, после чего мужчина схватил другой нож и ударил родственницу в бок.

Пенсионерка разбудила дочь, та позвонила в 112. Мужчину задержали и доставили в полицию. Мать написала на него заявление.

Женщине повезло – рана оказалась небольшой. В день происшествия ее выписали из больницы.

О мужчине известно, что он часами играл в компьютер, не помогал по дому, поднимал руку на сестру и мать, однако у психиатра не наблюдался.

