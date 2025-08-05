В полусне взялась за нож: 11-летняя школьница порезала спящего брата и бабушку

В Татарстане школьница зарезала старшего брата и ранила бабушку. Девочка призналась, что действовала в полусне. Об этом сообщает Telegram-канал МВД республики.

Нападение произошло в городе Мензелинск. 11-летняя девочка находилась дома вместе со своим 12-летним братом, 19-летней сестрой и бабушкой. Родителей дома не было, так как они работали в ночную смену.

Сообщается, что поздним вечером школьница, находясь в полусонном состоянии, взялась за нож и начала наносить удары по спящему брату. На его крики прибежала бабушка, ей тоже досталось пару порезов. Остановить происходящее удалось старшей сестре, которая позже и позвонила в службу 112.

Стало известно, что от полученных травм мальчик скончался на месте.

По факту произошедшего Следственный комитет России по Республике Татарстан возбудил уголовное дело двум статьям: «Убийство малолетнего» и «Покушение на убийство двух или более лиц». Саму школьницу с согласия ее родителей поместили в одну из местных больниц.

Также установлено, что семья девочки прибыла в РФ из страны Средней Азии.

Ранее мы писали о том, что москвича, выбросившего в прошлом году жену и ребенка с 16 этажа, признали невменяемым и отправили на принудительное лечение.