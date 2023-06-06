Житель Молдовы изнасиловал дочь знакомого, пока он пытался надругаться над сыном

В Республике Молдова мужчина изнасиловал 14-летнюю дочь знакомого, будучи в нетрезвом состоянии. В то время отец девочки пытался надругаться над 9-летним сыном. Оба мужчины были осуждены.

Установлено, что 40-летний мужчина, находясь в гостях у знакомого, приставил нож к горлу его дочери и изнасиловал. Суд приговорил его к 13 годам и 4 месяцам лишения свободы.

Отец девочки осужден за насилие в семье и действия сексуального характера в отношении сына, сообщает сайт kp.ru. Оба приятеля признали вину.

Ранее мы писали, что в Белоруссии дедушка насиловал внучку в течение 10 лет. Девочка боялась признаться родителям, а сначала и вовсе думала, что родственник с ней играет.

Спустя время она поняла, что происходящее ненормально. Она призналась во всем своему репетитору по биологии. Педагог призвала рассказать о насилии родителям. Узнав о случившемся, родственники обратились в Следственный комитет. Будут проведены несколько экспертиз.

Мать девочки заявила, что ранее не замечала каких-либо странностей в отношениях дедушки и внучки.