Сначала думала, что играет: дедушка 10 лет насиловал внучку

В Белоруссии возбудили уголовное дело в отношении 66-летнего мужчины, который обвиняется в совершении действий сексуального характера с внучкой. Школьница сообщила следователям, что дедушка насиловал ее на протяжении 10 лет.

Сначала она не понимала, что происходит: девочка думала, что старик играет. Став подростком, она уже сообразила, что это ненормально.

Однако рассказать о происходящем было некому: она боялась признаться родственникам и думала, что не поверят. Правда всплыла благодаря репетитору по биологии.

Когда на занятии зашел вопрос о психологических травмах, девочка изменилась в лице. Она доверилась педагогу и сообщила, что дедушка годами насилует ее.

Репетитор призвала сообщить обо всем родителям, ученица так и поступила. В итоге родственники обратились в Следственный комитет.

На допросе мать девочки заявила, что не замечала каких-либо странностей ни в отношениях дочери с дедушкой, ни в поведении ребенка.

Мужчина отрицает обвинения. В рамках уголовного дела назначен ряд экспертиз.

Ранее мы писали о пенсионере в Подмосковье, который принялся удовлетворять свои сексуальные потребности за счет внука.