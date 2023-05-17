Житель Ленобласти зарезал чиновника на глазах у жены и детей из-за метра земли

В Ленобласти 16 мая было совершено убийство известного чиновника. Его зарезал местный житель, долгое время конфликтовавший с ним из-за земельного участка. Об этом сообщает издание 47news.

По данным источника, мужчина подкараулил 38-летнего начальника отдела градостроительства, земельных и имущественных отношений муниципального образования Дружная Горка возле его дома, а затем проник вместе с ним вовнутрь и начал наносить по жертве удары ножом. Свидетелями преступления стали жена и дети чиновника, но наличие лишних глаз не остановило нападавшего. Он закончил начатое, а затем лично пришел в полицию и сдался.

Оказалось, что подозреваемый - 60-летний водитель пожарной машины гатчинского лесничества. Известно, что незадолго до убийства он приходил на прием к своей жертве, чтобы разобраться с границами дачного участка. Как рассказал россиянин, у него имеется дом в деревне Остров, и долгое время с ним рядом никто не жил. Но недавно соседнее строение выкупили, и новые хозяева увеличили свою территорию, из-за чего проезд к недвижимости водителя сузился на метр.

Полиция выяснила, что мужчина долгое время конфликтовал из-за участка с чиновником, потому что тот ничем не мог помочь местному жителю. Он советовал соседям самим разобраться с проблемой. Однако сам подозреваемый это отрицает. По его словам, он не был знаком с ним до совершения преступления.

На данный момент выяснение всех обстоятельств продолжается. Мужчина задержан и против него возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Вскоре ему будет избрана мера пресечения.

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