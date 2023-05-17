Бывший мужчина Анастасии Волочковой до полусмерти избил молодую супругу из-за измены

46-летний банщик Сергей Кузнецов, который встречался с балериной Анастасией Волочковой и летал с ней на Мальдивы, избил молодую жену. Девушка находится в коме.

Кузнецов набросился на 27-летнюю жену в квартире в Бауманском районе Москвы. Он нанес ей серию ударов, после чего сбежал из дома.

Услышавшие крики соседи вызвали полицию и скорую. Девушку увезли в реанимацию с синяками и многочисленными ушибами.

В больнице у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, кровотечение в голове. Она впала в кому – молодую женщину спасают врачи.

Кузнецова задержали спустя несколько часов. Как сообщает Telegram-канал SHOT, перед избиением супруги сильно поссорились. Причиной жестокого избиения мужчина назвал измену.

Волочкова познакомилась с Кузнецовым в 2021 году, потом возила его на Мальдивы. Роман был недолгим. В 2022-м мужчина женился на другой женщине.

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