Житель Ленинградской области сломал челюсть шумному школьнику битой

Конфликт жильца одной из многоэтажек во Всеволожске Ленинградской области с 15-летним школьником закончился госпитализацией последнего — юноша попал в больницу с переломом челюсти. Мужчина избил несовершеннолетнего оппонента битой, передает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

Ссора между 32-летним жителем Ленобласти и школьником произошла в ночь на 5 августа в квартире по улице Доктора Сотникова. По предварительным данным, причиной выяснения отношений стал шум, который создавал несовершеннолетний сосед. Во время самого конфликта мужчина достал бейсбольную биту и нанес удар юноше по лицу. Этого хватило, чтобы сломать мальчику нижнюю челюсть.

После нападения школьник обратился за медицинской помощью в больницу. Его агрессивного соседа задержали сотрудники правоохранительных органов. Сейчас он находится в изоляторе до выяснения всех обстоятельств конфликта. В том числе решается вопрос о возбуждении дела.

Ранее в Адыгее агрессивный мужчина избил палкой четырехлетнего сына сожительницы. После нападения на ребенка он скрылся. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.