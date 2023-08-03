Мужчина избил палкой сына возлюбленной и сбежал: мальчика экстренно госпитализировали

В Республике Адыгея возбудили уголовное дело против мужчины, который избил палкой четырехлетнего сына сожительницы и скрылся. Об этом сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на пресс-службу регионального ведомства СК РФ.

Четырехлетнего мальчика госпитализировали с серьезными телесными повреждениями. Медики установили у него множественные травмы.

Следователи сейчас ведут беседу с матерью пострадавшего. Чтобы установить степень тяжести причиненного вреда, специалисты уже назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Отмечается, что руководитель республиканского Следственного комитета Александр Липало берет ход расследования под собственный контроль.

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