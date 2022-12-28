Житель Красноярского края взбесился из-за гирлянды и попытался задушить ею жену

Житель поселка Первомайский чуть не убил супругу, которая повесила на кухню старую гирлянду. Об этом пишет The Moscow Post в Красноярском крае.

Инцидент произошел во вторник днем, 27 декабря. Мужчина употреблял спиртное, а потом уснул. В это время его жена стала вешать на кухне новогодние украшения. Когда житель проснулся, то увидел старую гирлянду, которая горит только одним цветом. Он взбесился и набросился на супругу, пытаясь ее задушить. Женщина убежала из дома и вызвала сотрудников полиции.

В отношении злоумышленника возбудили дело по статье об угрозе убийством. Ему грозит до двух лет тюрьмы. Гирлянда, которой он пытался умертвить супругу, изъята.

Ранее мы писали о том, как отчим избил пасынка-первоклассника за желание выпить шампанское перед школой. Оказалось, что с утра перед школой ребенок бегал по квартире и кричал, что не пойдет на занятия, пока ему не нальют детского шампанского. Желая успокоить мальчика, его отчим резко схватил его и крепко сжал щеки. Позже выяснилось, что подобный инцидент не был единственным в семье.