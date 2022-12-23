Отчим избил пасынка-первоклассника за желание выпить шампанское перед школой

Накануне стало известно, что в больницу поступил 7-летний ребенок из Новой Москвы с телесными повреждениями. Сообщается, что мальчика избил отчим из-за того, что тот хотел перед школой выпить детского шампанского.

22 декабря преподаватели школы, в которой учится пострадавший, заметили на его руках и щеках синяки. Когда они спросили у первоклассника, что произошло, он ответил, что его наказал сожитель мамы за плохое поведение.

Оказалось, что с утра перед школой ребенок бегал по квартире и кричал, что не пойдет на занятия, пока ему не нальют детского шампанского. Желая успокоить мальчика, его отчим резко схватил его и крепко сжал щеки.

Позже выяснилось, что подобный инцидент не был единственным в семье. Первоклассник страдает из-за гиперреактивности и часто балуется, из-за чего получает от родителей. 20 декабря отчим отлупил пасынка ремнем за то, что тот отказывался делать уроки и хамил взрослым. При этом 7-летний сам провоцировал мужчину на наказание. Он передразнивал его и говорил, что ему слабо его ударить.

Мама мальчика пояснила, что он ведет себя так постоянно. Он бегает, кричит, ломает мебель и душит кошку. Им даже пришлось сменить несколько классов, так как сын мешал остальным ученикам своими выходками.

Более того, даже полицейские с трудом смогли угомонить ребенка, который поступил с синяками 22 декабря. Из-за неуемной энергии с ним практически было невозможно справиться. А сотрудники скорой помощи потребовали взрослых сопровождать мальчика, чтобы успокаивать его и просить вести себя тише.

Ранее полицейские арестовали родителей, которые годами усыпляли маленькую дочь и насиловали ее.