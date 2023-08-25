Житель Красноярска похитил многодетную жену, которая хотела с ним развестись

Житель Красноярска похитил многодетную жену, которая хотела подать на развод, об этом сообщает Lenta.Ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета России.

Сообщение о похищении 25-летней девушки поступило в полицию 22 августа. По словам свидетелей, ее принудительно посадили в автомобиль Honda Accord на автовокзале села Шалинское и увезли в неизвестном направлении.

Следователи не сразу нашли предполагаемого похитителя, им помогли родственники мужчины, к которым он позже привез девушку. Как выяснилось позже, он сутки держал ее в заброшенном доме в деревне Берлок и избивал. Когда родные похитителя увидели побои, они вызвали полицию.

Как уточняют журналисты, супруги официально не развелись. Однако последние несколько месяцев они жили раздельно из-за скандалов. Женщина с тремя детьми жила у отца, а супруг остался в Емельяново. Следствие намерено арестовать похитителя.

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