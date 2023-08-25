Лену Ленину не пустили на открытие ювелирного бутика в Европе из-за того, что она русская

Лену Ленину не пустили в европейский бутик из-за того, что она русская. Об этом сообщает mk.ru.

Как рассказала представительница звезды, она увидела рекламу с открытием ювелирного бутика на русском языке в соцсетях. Тогда женщина попыталась получить приглашение для Лениной, на что получила отказ в грубой форме. Главным аргументом было то, что писательница — русская.

Выяснилось, что женщина, которая открыла бутик, была из Украины. Ленина уже наняла французского адвоката и собирается собрать другие случаи дискриминации русских по национальному признаку, чтобы подать коллективный иск.

«Преследования простых русских людей по национальному признаку в обыденной жизни – такой же фашизм, как дискриминация евреев в довоенной Германии, и такой же расизм, как избиения чернокожих куклусклановцами в Америке», — объяснила бизнесвумен.

Лена Ленина известна своим экстравагантным поведением. Так, однажды она приехала на презентацию своей книги с мускулистым рабом на цепи и живой рысью. Владелица сети студий ногтевого сервиса также представляла общественности розового котенка, который вызвал шквал эмоций в прессе.

Ранее мы писали о том, что Светлану Джимбинову до сих пор не похоронили. Тело режиссера не выдают родным из-за продолжающихся следственных действий.