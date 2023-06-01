«Бью только своих баб»: житель Кольцово 10 лет издевался над женами, оставаясь безнаказанным

В Кольцово местный житель на протяжении десяти лет издевался над своими сожительницами и оставался безнаказанным. О преступлениях мужчины рассказали соседи и свидетели его избиений. Теперь россиянину придется предстать перед судом. Об этом сообщает E1.ru.

Односельчане рассказали, что злоумышленник уже давно не давал им покоя. Он постоянно пил и закатывал шумные вечеринки, во время которых терял контроль и принимался бить своих женщин. А у него их было две: официальная жена и любовница. Обе жили под одной крышей душа в душу, не претендуя на моногамию.

По словам соседей мужчины, все началось около десяти лет назад. Неоднократно они слышали женские крики, доносящиеся из квартиры, в которой на тот момент проживали только законные супруги. Россиянин совершенно не стеснялся свидетелей и издевался над женой прямо при всех. «Зажимал ее голову между ног, брил ее наголо, ломал руки», - рассказал один из очевидцев.

Несколько раз женщина попадала в больницу с серьезными травмами, но в полиции говорила, что муж ни при чем. В итоге так она отмалчивалась, пока не получила инвалидность. «Сейчас она очень медленно ходит, каждый шаг как бы прощупывает, нарушилась координация движений», - признался источник издания.

После этого в неблагополучной квартире появилась вторая жена мужчины. Сначала она была довольно красивой и ухоженной, однако уже через время тоже начала много пить и ходить с побоями. Неравнодушные жители пытались вразумить домашнего насильника, но все было четно.

«Он отвечал: «Я бью только своих баб». Соседей он действительно никогда не задевал, агрессии не проявлял», - поделился свидетель преступлений.

Весной на мужчину впервые за десять лет всерьез обратили внимание правоохранители. Это произошло после очередного избиения его незаконной супруги, после которого она оказалась в коме. Женщина заявление забрала, но уголовное дело все равно возбудили. Подозреваемого задержали на двое суток, а затем прикрепили ему отслеживающий браслет на ногу. Он не помешал ему продолжать совершать преступления.

Недавно местные жители вновь увидели, как он измывается над женщиной. Прохожие попытались ей помочь, но оказалось, что она была лишь пьяной, и они зря потратили свое время. Сам злоумышленник заявил, что пытался лишь поднять любовницу, но даже не собирался ее бить, а люди все неправильно поняли. «Шли из гостей, я вел любимую женщину домой, она была пьяна, упала, стал ее поднимать, мимо шли прохожие, им показалось, что это я ее бью», - заявил он.

Россиянин уверен – ничего плохого он не совершал. Единственное, в чем он признался, так это в избиении супруги, после которого она получила инвалидность. По его словам, это произошло после того, как он застукал ее с другим мужчиной. Однако виновен он или нет, уже будет решать суд. Если преступления подтвердятся, он сможет провести в тюрьме восемь лет.

Ранее в Подмосковье женщина убила сожителя, облив его кипятком из чайника.