Житель Краснодарского края на чужой машине устроил погоню за несуществующими людьми

В Краснодарском крае мужчина устроил алкомарафон, а после попытался догнать на машине людей, которые ему привиделись. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Инцидент произошел в городе Тихорецк. По данным источника, житель два дня употреблял спиртные напитки, пока не заметил посторонних людей, которые якобы топтали грядки и пытались перебраться на смежный участок. Оказалось, что все это мужчине привиделось. Гражданин поверил в увиденное и устроил погоню, забрался на соседний участок, а потом выбежал на дорогу.

Мужчине на глаза попался чужой автомобиль, водитель которого отказался догонять несуществующих людей и вышел. Житель сам сел за руль и завел мотор. Его не смутило, что рядом была пассажирка, которая испугалась, но решила не сопротивляться. Злоумышленник проехал несколько метров и заглох.

Собственник ВАЗа и его друг догнали хулигана. Сообщается, что он получил за угон два с половиной года тюремного заключения.

Ранее мы писали о том, как в приморском городе Дальнереченск произошла трагедия в семье местного жителя. Во время ремонта грузовика мужчина задавил восьмилетнюю дочь. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения решил отремонтировать свой грузовик, но уже не имел права управлять им. В прошлом году жителя лишили водительского удостоверения на 18 месяцев.

«Во время ремонта Александр запустил двигатель, и грузовик въехал в ребенка», – пишут СМИ.

Сообщается, что от полученных травм ребенок скончался на месте.