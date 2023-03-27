В Приморье лишенный прав отец задавил восьмилетнюю дочь во время ремонта грузовика

В приморском городе Дальнереченск произошла трагедия в семье местного жителя. Во время ремонта грузовика мужчина задавил восьмилетнюю дочь. Девочка скончалась на месте. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, инцидент произошел 26 марта. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения решил отремонтировать свой грузовик, несмотря на то, что уже не имел права управлять им. В прошлом году жителя лишили водительского удостоверения на 18 месяцев.

«Во время ремонта Александр запустил двигатель, и грузовик въехал в ребенка», – пишут СМИ.

Сообщается, что от полученных травм ребенок скончался на месте. В отношении отца возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.

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