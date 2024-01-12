Житель Кирова, убивший собаку из-за ревности к подруге, предстанет перед судом. Об этом сообщает РИА Новости.

В середине сентября 2023 года мужчина жестоко расправился с собакой породы йоркширский терьер. Он нанес несколько ударов животному, от которых собака скончалась.

Следователям удалось выяснить, что убийство животного произошло на почве ревности.

«У мужчины участились конфликты с его сожительницей, причиной которых он видел именно собаку. Обвиняемому не нравилось, что принадлежавшее ему домашнее животное боялось его и постоянно находилось с женщиной», — рассказали в правоохранительных органах.

В результате в отношении 30-летнего кировчанина было возбуждено уголовное дело по статье 245 УК РФ (Жестокое обращение с животными). Теперь он предстанет перед судом.

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