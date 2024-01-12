В петербуржском морге работник ритуальных услуг едва не задушил свою начальницу

В Санкт-Петербурге работник ритуальных услуг едва не задушил свою начальницу прямо в морге. Убийство не произошло благодаря вовремя прибывшим росгвардейцам. Подробности узнало издание Фонтанка.

По данным источника, 12 января около 9 утра в больнице на улице Вавиловых конфликт сотрудников чуть не окончился преступлением. 40-летний мужчина поссорился со своей 37-летней начальницей и, не справившись с гневом, в какой-то момент напал на нее. Россиянин схватил женщину за горло и начал душить.

Что именно стало причиной словесной перепалки, переросшей в физическое насилие, пока неизвестно. Однако убить жертву работник ритуальных услуг не успел. После нажатия «тревожной кнопки» в больницу прибыли сотрудники Росгвардии и остановили мужчину. После случившего пострадавшей женщине потребовалась медицинская помощь.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Известно, что напавший на начальницу мужчина уже был судим за умышленное причинение вреда здоровью, грабеж и кражу.

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