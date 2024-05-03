Житель Казани умер после поставленной врачом антипохмельной капельницы

В Казани мужчина умер после того, как врач поставила ему антипохмельную капельницу. Фельдшер полностью признала вину. Об этом сообщает прокуратура Республики Татарстан.

Установлено, что летом 2022 года директор частной клиники приняла на работу новую сотрудницу. И в этот же день она отправилась на вызов к пациенту. Прибыв в квартиру на улице Юлиуса Фучика, женщина диагностировала у мужчины алкогольно-абстинентный синдром и решила ввести ему инъекцию, после которой ему стало плохо, и в итоге он скончался.

Экспертиза показала, что у потерпевшего была сердечно-сосудистая патология, а при ней противопоказан препарат, который выбрала для капельницы медик. Свою вину в смерти пациента фельдшер признала, а вот ее начальница все отрицает.

На данный момент уголовное дело в отношении женщин было передано в суд.

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