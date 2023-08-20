16:23, 20 августа 2023
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Житель Казани снимал порноролики для 12-летней девочки
В Казани 23-летний парень задержан за развращение 12-летней девочки.
В Казани был задержан молодой парень за создание порнографического материала для 12-летней девочки.
Как пишет Telegram-канал Mash Iptash, 23-летний казанец познакомился с девочкой из Сочи прошлой осенью в интернет-пространстве. Сначала молодые люди общались невинно, но во временем мужчина начал затрагивать интимные темы.
Отмечается, что парень стал регулярно отправлять девочке интимные фотографии и видео, а также просил, чтобы она присылала ему аналогичный контент.
Ситуация дошла до сотрудников правоохранительных органов, извращенец был задержан.
Ранее мы писали, что супруга торопилась на место гибели мужа и погибла в ДТП.
Источник фото:freepik
Источник:Telegram-канал Mash Iptash
Автор:Галина СьюТеги: