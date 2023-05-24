Житель Казани скинул друга с балкона седьмого этажа после шутки про смерть его отца

В Казани мужчина поплатился жизнью за неудачную шутку. Он посмеялся над гибелью отца друга и был выкинут им с балкона седьмого этажа. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash Iptash.

По информации источника, два приятеля находились в квартире и выпивали. В какой-то момент тема разговора за столом коснулась смерти отца хозяина апартаментов, который скончался прямо на руках сына. Один из гостей решил, что будет забавно привнести в трагическую историю «новых подробностей», и стал шутить, однако это оказалось для его друга неприемлемым.

Владелец жилья вывел нетрезвого товарища на балкон и уже там без лишних свидетелей ударил его дважды ножом. А после он сбросил его с седьмого этажа.

Недавно состоялся суд по делу об убийстве. Мужчина признал свою вину, но раскаиваться отказался. Он по-прежнему считает, что поступил правильно. За совершенное преступление ему было назначено наказание – десять лет тюремного заключения.

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