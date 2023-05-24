Внук избил грифом гантели, а потом задушил свою бабушку в квартире на юге Москвы

Житель Москвы несколько раз ударил свою бабушку грифом от гантели, а потом задушил. 70-летняя женщина скончалась. Об этом сообщается в Telegram-канале «Столичный СК».

По данным ведомства, все произошло 24 мая утром в квартире на улице Братеевская. 27-летний мужчина нанес бабушке как минимум два удара грифом от гантели.

«Увидев, что родственница не умерла, взял шнурок от ботинок и задушил ее», – сообщает источник.

Когда женщина скончалась, то он сам позвонил в полицию и сообщил о случившемся. Отмечается, что он задержан.

Правоохранители работают на месте происшествия. Сейчас устанавливаются все обстоятельства убийства. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

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