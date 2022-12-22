Житель Калининграда получил удар ножом в живот из-за отказа принести жене стакан воды

Жительница Калининграда проведет два года за решеткой за то, что ударила мужа ножом. Она разозлилась, что любимый отказался подать ей стакан воды. Об этом сообщается в Telegram-канале Калининградского областного суда.

Преступление было совершено еще 30 января на Барнаульской улице. С утра россиянка хотела принять таблетку и попросила мужа принести ей стакан воды. Но он проигнорировал ее просьбу, а вместо этого принялся распивать спиртное. Между супругами произошел конфликт, во время которого житель схватил жену за футболку и ударил. Она испугалась, взяла нож и пырнула избранника в живот.

Когда женщина осознала, что натворила, то позвонила в полицию и призналась в содеянном. Она также вызвала потерпевшему скорую помощь и рассказала обо всем дочери. Правоохранители почти год разбирались в этом деле. Сообщается, что все это время женщина ухаживала за своим раненым мужем.

Россиянка предстала перед судом и признала свою вину. Ее приговорили к двум годам лишения свободы по статье 111 Уголовного кодекса РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда».

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