Безумное чаепитие: саратовец чуть не убил коллегу из-за прерванной трапезы

Житель города Балаково Саратовской области подозревается в угрозе убийством. Инцидент произошел из-за прерванного на работе чаепития. Об этом рассказали в ГУ МВД по Саратовской области.

Конфликт произошел в комнате отдыха частной организации по перевозкам. У сотрудников образовалось «окно» в графике, поэтому они решили устроить чаепитие. Это не понравилось 40-летнему коллеге, который призвал их прекратить трапезу. Собравшиеся были очень недовольны, но мужчина не унимался и настойчиво предлагал разойтись. СМИ пишут, что он употреблял жесткие эпитеты, характеризующие поведение коллег.

У одного из участников трапезы сдали нервы, и он схватил со стола нож. 48-летний водитель направился к потерпевшему с колющим предметом, высказывая в его адрес угрозы физической расправы. Оппонент испугался и пытался покинуть помещение, но преследование продолжилось. Ему пришлось выйти на парковку служебного транспорта.

Мужчина обратился в полицию. Он рассказал, что опасается за свою жизнь и здоровье. Потерпевший написал заявление, после чего на шофера завели дело по ч.1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). На допросе водитель объяснил, что его действия носили «исключительно воспитательный характер». Причинять вред он не собирался. Расследование продолжается.

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