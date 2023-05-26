Житель Ивановской области устроил другу пытки кипятком, а после сжег его вместе с домом

В селе Архиповка Ивановской области мужчина устроил товарищу садистские пытки из-за его отказа одолжить деньги. Россиянин долго измывался над другом, а затем и вовсе сжег его вместе с домом. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации источника, инцидент произошел 21 мая. 45-летний житель села пришел в гости к приятелю, чтобы одолжить у него немного средств, но тот дал совсем не тот ответ, которого он ожидал. Рассвирепев, он схватился за палку и стал избивать ею свою жертву. Однако на этом преступник не остановился.

Нанеся приличное количество ударов 36-летнему соседу по телу и голове, подозреваемый поставил на огонь чайник, а когда вода стала максимально горячей, он стал выливать кипяток на друга. Издевательства продолжались, пока мужчина не отключился. После этого злоумышленник закутал тело в тряпки, включил газ в доме и поджог все строение. Но перед этим он не забыл ограбить жертву. Он взял с собой мобильный телефон.

Пожар, устроенный россиянином, оказался настолько масштабным, что справиться с ним удалось только 22 мая. Выяснилось, что мужчина, находящийся внутри, уже был мертв, когда дом охватило пламя. Он скончался от полученных травм.

Предполагаемого убийцу задержали в городе Иваново. Он разгуливал как ни в чем не бывало с телефоном погибшего.

Ранее в Екатеринбурге мужчина избил подростка, который издевался над его фамилией. Мальчика доставили в реанимацию с разрывом селезенки.