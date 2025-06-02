Житель Иркутской области не считает себя героем за остановку полета дронов ВСУ

Житель Иркутской области, участвовавший в остановке украинских БПЛА, скромно оценил свой вклад в инцидент. В беседе с 360.ru мужчина, пожелавший остаться анонимным, описал детали происшествия и заявил, что не считает себя героем.

«Героизма не вижу, мы на эти дроны ставили камни. Увидел, что там парень молодой был на крыше фуры, говорил, мол, давайте кирпичи подавайте. Я тоже залез, снизу ребята подавали камни, и мы укладывали их, чтобы квадрокоптеры не поднялись. Потом мне сказали, что тот парень военный, понимающий толк в этих делах. Была бы сетка — все бы еще быстрее получилось», — поделился мужчина.

По словам участника событий, в фуре обнаружили двойную конструкцию потолка, ОСБ-плиту в нижней части и группы по 3 квадрокоптера между лагами.

«У этих бытовок крыши отлетели на землю, и дроны улетали. Окажись у кого-то помповое ружье, вопрос с ними разрешился бы намного быстрее. Там около 20 дронов всего было, мне так показалось. Не было времени считать, на скорость работали. Кидали куски асфальта, все, что было внизу», — рассказал он.

После оперативных действий экстренные службы оцепили место, а дроны начали самопроизвольно детонировать в кузове. Всех очевидцев опросили правоохранители.

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