Сейчас они дома с родителями: воспитатели спасли 98 детей при ударе дрона ВСУ в Домодедово

Уполномоченный по правам ребенка в регионе Ксения Мишонова рассказала о спасении 98 детей в Домодедово. Воспитатели вывели несовершеннолетних с опасной территории, куда упал украинский беспилотник.

Мишонова поделилась подробностями истории в своем Telegram-канале. Она заявила, что сегодня беспилотник ВСУ рухнул на территорию детского сада в Подмосковье. Воспитатели услышали странные звуки и приняли решение об эвакуации в безопасное место.

На месте падения БПЛА работают экстренные службы и правоохранители. Детям, по словам Мишоновой, ничего не угрожает; сейчас они дома с родителями.

«Хочу отдельно отметить правильные действия персонала детского сада, которые сразу отвели детей в безопасное помещение», — заявила уполномоченный по правам ребенка.

Ранее сообщалось, что украинские военные разрушили дом трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова. Постройка располагалась в Брянской области.