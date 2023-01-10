Житель Иркутска принял сожительницу за инопланетянина и отрубил ей голову топориком

В Иркутске 54-летний мужчина убил и расчленил свою сожительницу, решив, что в нее вселился инопланетянин. Об этом пишет издание «ИрСити» со ссылкой на региональный СКР и источники в силовых структурах.

Инцидент произошел вечером 1 января в Свердловском районе. По данным издания, мужчина выпил спиртное и решил, что в его 56-летнюю подругу вселился инопланетянин. Он испугался, схватил кухонный топорик и отрубил ей голову.

Житель не стал скрываться, а позвонил своей дочери и рассказал о случившемся. Она вызвала полицию. Прибывшие правоохранители обнаружили в квартире тело женщины и задержали мужчину. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Чуть позже выяснилось, что через несколько дней подозреваемый скончался. Подробности не уточняются.

Ранее мы писали о том, как в Приморье во время застолья мужчина отрубил приятелю руку и сбросил его в погреб. Мужчины вместе распивали алкогольные напитки и весело проводили время, пока в какой-то момент между ними не разгорелся конфликт. Они стали спорить, и в кульминационный момент конфликта 43-летний россиянин схватил со стола нож. Он нанес своему собутыльнику несколько ударов в грудь, после чего схватил топор и отрубил ему руку.