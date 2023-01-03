В Приморье во время застолья мужчина отрубил приятелю руку и сбросил его в погреб

Вечером 2 января в Приморье гражданин во время застолья отрубил товарищу руку, после чего сбросил его тело в погреб. Преступник признал свою вину.

Инцидент произошел в городе Спасск-Дальний. Мужчины вместе распивали алкогольные напитки и весело проводили время, пока в какой-то момент между ними не разгорелся конфликт. Они стали спорить, и в кульминационный момент конфликта 43-летний россиянин схватил со стола нож. Он нанес своему собутыльнику несколько ударов в грудь, после чего схватил топор и отрубил ему руку. Тело без одной конечности было сброшено в погреб, который располагался в частном доме.

Убийца был сразу задержан. После ареста он сразу признал свою вину и не стал отрицать преступление. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Также удалось установить, что гражданин уже был неоднократно судим.

Ранее в Москве мать убила собственного новорожденного ребенка и пыталась сбежать. Трагедия произошла 3 января. Малыш умер в результате удушения.