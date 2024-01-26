Житель Екатеринбурга убил мешавшего играть отца и получил семь лет тюрьмы

В Екатеринбурге вынесен приговор 32-летнему мужчине, который убил отца, мешавшего играть в компьютер. Суд назначил 7 лет лишения свободы, осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Подробности сообщает сайт Kp.ru со ссылкой на пресс-службу областного СК.

Было установлено, что сын с 67-летним отцом распивали алкоголь. Затем мужчина сел играть в компьютер, а родственник помешал ему просьбой – пенсионер захотел, чтобы тот сходил в магазин за новой порцией алкоголя.

Мужчина воспринял просьбу агрессивно и стал бить руками и ногами, после чего ушел. Через 9 минут сын обнаружил отца без признаков жизни и вызвал скорую. Мужчина был задержан, до суда она находился в СИЗО.

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