Сотрудники магазина в ТЦ Петербурга избили покупателя за замечание о ценах

В Санкт-Петербурге сотрудники магазина в торговом центре избили мужчину после его замечания о том, что цены не соответствуют товарам. В итоге пострадавшего забрал наряд Росгвардии, прибывший после нажатия тревожной кнопки.

Подробности приводит сайт 78.ru.

Мужчина с беременной супругой зашел в один из магазинов с целью купить подарок племяннице. Они выбрали две игрушки, но на кассе выяснилось, что цены на них значительно выше, чем указаны на ценниках.

Пара потребовала корректно указывать цены, из-за чего вызвала негативную реакцию кассира. Мужчина попросил позвать другого сотрудника, но получил отказ. Администратор магазина тоже не вышла.

Пара согласилась приобрести товар по цене, указанной на ценнике. Сотрудница магазина в ответ учинила скандал.

Когда супруги вышли, на мужчину налетел сотрудник магазина и стал избивать. В результате у него потекла кровь, мужчина ударился головой.

На место прибыл наряд Росгвардии, его увезли в отдел полиции.

Как стало известно, пострадавшего заподозрили в нарушении общественного порядка. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге ногу пятилетнего ребенка зажевало на эскалаторе в ТЦ. Не исключалось, что после инцидента несовершеннолетнему ампутируют палец на ноге.