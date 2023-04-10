Житель Челябинска пришел в кафе и чуть не остался без полового органа

В поселке Еманжелинка Челябинской области мужчина прострелил половой орган посетителю местного кафе. Об этом сообщается на URA.RU со ссылкой на источник МВД.

Отмечается, что в кафе между двумя посетителями произошел конфликт. Один из мужчин взял травматический пистолет и произвел выстрел оппоненту по половому органу. Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение.

Подчеркивается, что стрелок уже привлекался к ответственности за умышленное причинение легкого вреда здоровью. Сейчас ему грозит новое уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов с целью установления объективной картины инцидента опросили очевидцев этого зрелища.

Ранее мы писали о том, что под Новосибирском подростки ворвались в кинотеатр и избили сотрудников дверной ручкой. Пострадавшая сотрудница кинотеатра рассказала, что когда начался последний сеанс, они закрыли входную дверь и начали считать кассу. Но им помешали подростки, которые прибежали и устроили потасовку.

Охранник предпринимал попытки остановить подростков. В результате в драке пострадали охранник и кассир. Кроме этого, в потасовке участвовали муж кассира и его брат.