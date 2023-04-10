Под Новосибирском подростки ворвались в кинотеатр и избили сотрудников дверной ручкой

Под Новосибирском в кинотеатре состоялась потасовка. Подростки ворвались туда и напали на сотрудников. Об этом сообщает издание ngs.ru.

По данным источника, инцидент произошел вечером в субботу, 8 апреля в городе Бердск. По словам пострадавшей сотрудницы кинотеатра, когда начался последний сеанс, они закрыли входную дверь и начали считать кассу. Им помешали подростки, которые прибежали и устроили потасовку.

«Толпа из 7-8 подростков: один парень лет 18, остальные — помладше, им 15-16 лет», – рассказала она.

Женщина отметила, что нападавшие сломали входную дверь и взяли дверную ручку в качестве оружия. Охранник пытался остановить подростков. Началась драка, в которой пострадал и он, и кассир. Также участвовали муж кассира и его брат.

«Подростки брали количеством, запинывая упавших мужчин. Полина полезла разнимать участников потасовки, но получила несколько ударов по голове», – пишут СМИ.

Охранник успел нажать тревожную кнопку, полицейские прибыли на место происшествия, но к тому моменту хулиганы скрылись. Вскоре их удалось задержать в баре недалеко от кинотеатра.

Ранее мы писали о том, как водитель автобуса потерял сознание в результате внезапного нападения неадекватного пассажира. Во время движения рейсового автобуса по улицам Петропавловска, один из пассажиров внезапно потребовал у водителя высадить его.

Поскольку остановка общественного транспорта в этом месте была запрещена, водитель продолжил движение по маршруту. Дальнейшее зафиксировала камера: мужчина в очках и бейсболке подходит к водителю сзади и сдавливает ему шею. Машина еще в движении, шофер успевает нажать на тормоз, после чего теряет сознание.