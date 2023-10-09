Житель Челябинска больше года держал в плену жену и шестилетнего сына

Житель Челябинска продолжительное время изводил соседей, оставляя фекалии и нецензурные надписи в подъезде, поэтому местные жители решили вызвать участкового. Прибывшие на вызов полицейские внезапно выяснили, что мужчина не только занимался хулиганством, но и держал в плену супругу и шестилетнего сына.

По данным РЕН ТВ, в присутствии правоохранителей он повел себя неадекватно и забаррикадировался, поэтому квартиру пришлось брать штурмом. Пока спасатели пытались открыть дверь, пожарные с помощью раздвижной лестницы эвакуировали мать с сыном с балкона 10 этажа и передали медикам. Оказалось, что ребенок еле стоял на ногах, а его мама не понимала, что происходит.

По словам соседей, мальчик и женщина за полтора года ни разу не выходили на улицу. При этом в квартире всегда было очень тихо. Подруга пострадавшей женщины рассказала, что в последний раз они виделись 12 лет назад, после чего связь внезапно оборвалась.

«За столько лет без интернета, без общения. Она же отрезана была от мира всего. Общение только с ним, получается», – сказала знакомая жены домашнего тирана.

Также выяснилось, что мужчина регулярно избивал жену, запрещал пользоваться телефоном и выходить на улицу. После допроса его доставили в психоневрологический диспансер для прохождения психолого-психиатрической экспертизы.

В настоящее время ребенка направили в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Медики опасаются, что из-за длительной изоляции у него мог развиться синдром Маугли.

Ранее мы писали, что мужчину в Новосибирске обвинили в том, что он сбросил 20-летнюю дочь с балкона пятого этажа. Она была госпитализирована с переломом позвонков и телесными повреждениями.