Становился агрессивным, если выпьет: в Новосибирске мужчина скинул 20-летнюю дочь с пятого этажа

Мужчину в Новосибирске обвинили в том, что он сбросил 20-летнюю дочь с балкона 5 этажа. Отец настаивает на своей невиновности: он утверждает, что девушка пыталась совершить самоубийство из-за несложившихся отношений.

Подробности происшествия сообщили в пресс-службе суда, где рассматривали ходатайство о продлении ему меры пресечения. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

По данным следствия, после распития алкоголя мигрант скинул дочь с балкона. Она была госпитализирована с переломом позвонков и телесными повреждениями.

Установлено, что мужчина становился агрессивным, если выпьет – на это указала потерпевшая и свидетели. Обвиняемый регулярно избивал жену и детей. Они сообщили, что опасаются мужчины.

Суд учел, что он не имеет постоянного дохода и проживает с женой и детьми. Опасаясь, что мужчина скроется, суд продлил арест до 7 августа.

Ранее мы писали об убийстве в Челябинской области, где 23-летний парень задушил тещу подушкой, а потом попытался сжечь труп. Как выяснилось, перед убийством между ними произошла ссора во время распития алкогольных напитков.