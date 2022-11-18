Житель Британии с большим пенисом испытывает стресс во время секса
Обладатель большого пениса из Британии пожаловался на сексуальную жизнь. Мужчина рассказал, что во время интима постоянно испытывает стресс. Об этом пишет Daily Mail.
По словам британца, в эрегированном состоянии длина его полового органа достигает 21,5 сантиметра, в то время как среднестатистические показатели равны 13-14 сантиметрам. Из-за огромного «достоинства» он не может найти партнершу, потому что девушки жалуются на боль во время секса. А некоторые отказываются от интима, когда видят мужчину голым.
Он рассказал, что однажды девушка бросила его из-за оральных ласк. Она была огорчена, что не может удовлетворить партнера.
«Она не могла смириться с тем, что не может делать мне минет. Просто давилась и чувствовала тошноту. Я сказал ей, что она не обязана этого делать, но она ответила, что это несправедливо», – делится мужчина.
У него также возникают проблемы с покупкой презервативов, ведь нужные размеры редко можно встретить в магазине. Поэтому британец чаще всего предпочитает мастурбацию. Он не хочет заводить случайные связи, а мечтает встретить девушку, которая поможет ему наладить личную жизнь.
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