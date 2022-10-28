12:52, 28 октября 2022
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24-сантиметровый пенис помешал мужчине устроится на работу
На британском телевидении появилась программа «My Massive Cock».
По ходу шоу обладатели больших пенисов рассказывают о трудностях, которые испытывают в жизни.
Так, например, некто Джо поделился печальной историей про то, как крупный фаллос помешал ему устроиться на работу.
«На собеседовании мне сказали, что я одет неподобающее, а ещё им показалось, что у меня эрекция», – жалуется Джо.
Сообщается, что размеры полового органа у британца требуют особого ухода, в том числе, покупки специального нижнего белья.
Длина «маленького» Джо в свободном состоянии составляет 24 сантиметра в длину и около 16 см в обхвате.
ФОТО: https://ru.freepik.com/