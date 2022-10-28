24-сантиметровый пенис помешал мужчине устроится на работу

На британском телевидении появилась программа «My Massive Cock».

По ходу шоу обладатели больших пенисов рассказывают о трудностях, которые испытывают в жизни.

Так, например, некто Джо поделился печальной историей про то, как крупный фаллос помешал ему устроиться на работу.

«На собеседовании мне сказали, что я одет неподобающее, а ещё им показалось, что у меня эрекция», – жалуется Джо.

Сообщается, что размеры полового органа у британца требуют особого ухода, в том числе, покупки специального нижнего белья.

Длина «маленького» Джо в свободном состоянии составляет 24 сантиметра в длину и около 16 см в обхвате.

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