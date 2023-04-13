Житель Башкирии расстрелял из ружья двух потерявшихся мужчин, не желая показывать им дорогу

Ночная прогулка за продуктами закончилась для двух велосипедистов в Башкирии весьма неприятным инцидентом. Местный житель, раздраженный просьбами показать дорогу, расстрелял их из ружья. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash Batash. Неподалеку от Чишмов двое россиян решили выехать на велосипедах в магазин посреди ночи. Однако в потемках не смогли разобрать дороги и заблудились. Все попытки разобраться самостоятельно не увенчались успехом, тогда они обратились к хозяину одного из домов на улице.

Сначала ничего не предвещало беды. Мужчина вступил с потерявшимися в диалог и подсказал им, что проезда рядом с его домом нет. Тогда они продолжили искать выход, но в итоге вновь решили обратиться к новому знакомому. В этот раз он оказался уже не таким дружелюбным. По информации источника, местный житель был настолько раздражен вопросами заблудившихся, что уже перестал это скрывать.

Разгорелся конфликт, в ходе которого сначала началась драка, а затем мужчина вынес из дома ружье и стал расстреливать из него велосипедистов. В итоге один из них получил ранения в ягодицу, голову и грудь. Пострадавшего доставили в больницу и оказали необходимую помощь, а против хозяина оружия возбудили уголовное дело.

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