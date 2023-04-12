В Индии отец убил сына дубинкой из-за спора о курице карри на обед

В Индии в штате Карнатака сын возмутился поступком отца и был убит. Глава семьи съел всю порцию курицы карри. Об этом сообщается на сайте Lenta.Ru со ссылкой на Hindustan Times.

Местный 32-летний житель Шиварам вернулся домой и обнаружил, что его отец Шина съел всю курицу и ничего ему не оставил. Тогда сын возмутился поступком отца и между ними завязался словесный конфликт.

В результате Шина разозлился, схватил деревянную дубинку и ударил ею сына. Удар стал для Шиварама смертельным, он скончался на месте.

Ранее мы писали о том, как пенсионерку из Архангельской области пытали до смерти из-за пачки пропавшего печенья. Происшествие случилось в деревне Ломоносово. Мужчина выпил много алкоголя и обнаружил, что у него пропала пачка печенья. В преступлении он заподозрил пожилую соседку, направился к ней, и стал пытать, чтобы она призналась в содеянном.

Подчеркивается, что мужчина избивал женщину и ломал ее конечности. После пыток пенсионерку госпитализировали, но она умерла от полученных травм. На утро мужчина протрезвел и нашел пропавшую пачку печенья у себя дома.