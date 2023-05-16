«Жить не буду»: уральская воровка колготок выдрала клок волос у продавщицы, пытаясь сбежать

На Юго-Западе Екатеринбурга в одном из магазинов сети «Магнит Косметик» произошла кража, которая переросла в драку. Женщина попыталась украсть колготки, но была замечена внимательной продавщицей. Однако сдаваться просто так она не собиралась, поэтому напала на сотрудницу, выдрав ей клок волос. Об этом сообщает издание E1.ru.

Преступление россиянки засняли камеры видеонаблюдения. На записи видно, как она взяла с полки один из товаров и попыталась вынести его из магазина, но ей преградила путь консультант. После этого началось выяснение отношений. В итоге на воровку надели наручники и оставили ее скованной до приезда Росгвардии. Продавщица же сразу отправилась в полицию, чтобы написать заявление и снять побои.

Приехавшие на место происшествия правоохранители забрали с собой похитительницу и начали разбираться в произошедшем. «Я после этого жить не буду», - заявила женщина полицейским. Отметим, что наказание ей грозит по статье «Мелкое хищение».

Ранее на Урале стоматологи серьезно покалечили 85-летнюю пенсионерку. В попытке вырвать ей зуб мудрости они сломали ей челюсть. Семья пострадавшей теперь намерена судиться с медиками.