Уральские стоматологи сломали челюсть 85-летней пенсионерке в попытке вырвать ей зуб

85-летняя жительница Верхней Пышмы собиралась избавиться от зуба мудрости, а в итоге оказалась на операционном столе. Врачи-стоматологи местной клиники в течение двух часов мучили пенсионерку, пока не сломали ей челюсть. Подробности узнало издание E1.ru.

Как стало известно, пожилая пациентка обратилась к медикам с острой болью, а после осмотра было решено удалять ей зуб. Однако в ходе рядовой операции что-то пошло не так. «Мне не ясно, если они поняли, что не могут зуб вырвать, почему они не остановились. Обезболивание длилось примерно минут сорок. А дальше они уже наживую ломали ей челюсть», - рассказала сноха пострадавшей.

Со сломанной челюстью пенсионерку доставили в госпиталь для ветеранов, где ее стали готовить к хирургическому вмешательству. Помочь пациентке удалось не сразу, так как в силу возраста и инвалидности возникли определенные трудности, на устранение которых понадобилось двое суток. Но в итоге пожилой женщине был проведен остеосинтез нижней челюсти с установкой титановых пластин для фиксации кости.

После операции россиянка чувствует себя гораздо лучше, но ей предстоит еще долго восстанавливаться. А пока она будет проходить реабилитацию, ее родственники намерены судиться со стоматологией. Клиника пыталась объяснить снохе пострадавшей, что перед удалением зуба пенсионерка подписала согласие, в котором информировалось о возможных последствиях, но она отказывается понимать медиков. По словам же врачей, они делали все, чтобы помочь пациентке, но у нее был сложный случай, когда зуб намертво спаян с костью. «Прочность челюстной кости оказалась меньше, чем прочность этой спайки кости и зуба», - пояснили специалисты.

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