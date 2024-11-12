«Жить два дня максимум»: умирающую девочку не могут перевезти в больницу из-за отсутствия реанимобиля

В Ростове-на-Дону 11-летнего ребенка не могут перевезти из центральной городской больницы в областную из-за отсутствия реанимобиля с аппаратом искусственного сердца. По словам врачей, девочка проживет два дня.

Отец в беседе с ИА Регнум рассказал, что у ребенка отказали почки, поэтому его надо было подключить к аппарату диализа. С помощью него можно очистить кровь от различных токсинов, когда почки справится не могут. Этого аппарата нет в ЦГБ, а в другую больницу школьницу отвезти не могут. Пациентке нужен для этого реанимобиль с аппаратом искусственного сердца.

«Дочь сейчас в инфекционном отделении. Врачи сказали, что жить два дня максимум. У нее отказали почки, а сердце на аппарате поддерживают», – объяснил мужчина.

Родителю сообщили, что необходимый реанимобиль есть только в Краснодаре. А в приемной главного врача Центральной городской больницы им. Семашко подтвердили, что машин действительно нет.

Родители попросили о помощи журналистов, чтобы выйти из ситуации.

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