Выглядела беременной на поздних сроках: россиянка два года не замечала опухоль в животе весом 12 кг

Жительница подмосковного города Мытищи обратилась к врачам с жалобами на боли в области живота. При этом 45-летняя пациентка выглядела как при многоплодной беременности на поздних сроках, но отрицала, что вскоре может стать матерью.

Проведенное обследование выявило опухоль в брюшной полости весом 12 килограммов, внутри которой скопилось 14 литров жидкости.

После опроса пациентки медики выяснили, что новообразование росло в течение двух лет, но в поликлинику женщина не обращалась ни разу.

В ходе срочной хирургического вмешательства опухоль была успешно удалена. Операция продолжалась около часа.

В настоящее время женщина выписана на амбулаторное лечение, говорится в сообщении на сайте Минздрава Московской области.

Ранее жительница Подмосковья обратилась к врачам с необычной проблемой. У 20-летней девушки на ушах образовались двухсантиметровые шаровидные наросты, напоминающие серьги.