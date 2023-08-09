«Жилья у нее нет»: что стало с девочкой, подавшей сигнал SOS в эфире «Мужского/Женского»

Девочка из города Муром Владимировской области, подавшая сигнал о помощи в эфире программы «Мужское/Женское», рассказала о побоях в школе. При этом сотрудникам образовательного учреждения подросток сообщила, что в семье поднимают руку «во благо». Этой информацией поделился отец ребенка в беседе с изданием kp.ru.

Мужчина признался, что сейчас не видит дочь, а все из-за бывшей жены, которая не позволяет им встречаться. Причем нет связи с девочкой и у бабушки. Та разругалась с родительницей несовершеннолетней из-за жилплощади. Сейчас как раз ведется разбирательство. Женщина пытается выселить дочь из своего же дома, в котором она поселилась после продажи квартиры.

«Говорит, что ей некуда идти. Но это не аргумент – у нее была квартира, которую она продала. Есть подтверждающие это документы. На данный момент жилья у нее действительно нет», - рассказал отец девочки.

Сам мужчина надеется, что бывшая теща действительно выиграет дело, так как это поможет ему забрать дочь к себе. Пока же он может узнавать о судьбе своего ребенка от третьих лиц. Так, у него есть информация, что школьница подтвердила директору акты насилия в семье.

«Она разговаривала с девочкой, та сказала, что - да, родители ее бьют, но это якобы во благо. То есть, психика у ребенка уже поломана», - заверил собеседник СМИ.

Напомним, что мама девочки после начала скандала заявила, что дочь попросил показать жест редактор передачи, и на самом деле она даже не понимала, что делает.

Ранее стало известно о местонахождении пропавших в Свердловской области матери с пятилетней дочерью.