«Изъявила желание остаться с новым знакомым»: пропавшую под Екатеринбургом маму с ребенком нашли

Сотрудники правоохранительных органов завершили поиски пропавшей в Свердловской области женщины и ее пятилетней дочери. Их нашли в Дегтярске у нового знакомого матери, передает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Несмотря на благополучный исход дела, пути членов семьи разминулись: отец вместе с несовершеннолетней дочкой едет в дежурную часть полиции Первоуральска для прохождения опроса, а мать по какой-то причине наотрез отказалась от компании супруга и ребенка. Она осталась по адресу проживания своего нового знакомого. Но тем не менее женщине все равно предстоит пояснить свои действия. К ней уже направлен наряд местной полиции. Глава семейства в беседе со стражами порядка подчеркнул, что сделает все возможное ради сохранения дочери при себе.

Ранее отец обратился за помощью к правоохранителям с просьбой помочь отыскать пропавшую жену и ребенка. Он вернулся домой после ночной смены и не обнаружил там двух членов семьи. Женщина при этом забрала с собой свой паспорт, паспорт супруга и свидетельство о рождении пятилетней дочери. Чуть позже появилась информация о знакомстве жительницы Первоуральска с неким мужчиной в больнице. Предполагалась, что женщина могла уехать к нему.