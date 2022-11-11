Жили на человеческих костях: семья из Бурятии обнаружила жуткую находку во время ремонта в квартире

Обычный ремонт в квартире для семьи из Бурятии обернулся настоящим кошмаром. Прожив в многоэтажке 38 лет, они решили поменять полы в ванной комнате и обнаружили страшную находку. Оказалось, что все это время они ходили по чьим-то костям.

Под полом находилось 57 фрагментов чьего-то тела. Семья сообщила об останках в правоохранительные органы, которые забрали кости для доследственной проверки.

Теперь экспертам нужно будет определить, кому принадлежат останки. Нашедшие испугались сначала, что кости могут быть человеческими, однако это пока неизвестно. В ходе анализа может выясниться, что они принадлежали животному.

Пока ясно только одно – останки пролежали под полом многоэтажки очень долго. Их подвергнут всевозможным исследованиям - химическим, анатомическим. Семья, нашедшая кости, к расследованию привлекаться не будет, так как после покупки ими квартиры 38 лет назад пол не вскрывался.

К слову, кости 40-летней давности – не самая страшная находка, которую удалось встретить за последнее время правоохранительным органам. Чуть больше недели назад стало известно, что в Покрове 34-летний житель хранил убитых родственников прямо в картонных коробках на своей лоджии. Оказалось, тела ему не мешали продолжать жить в квартире, но, чтобы не привлекать внимания, он спрятал их. Правда, как выяснилось, ненадежно.