Покровчанин месяц хранил убитую семью у себя на лоджии
Что нашло на мужчину - непонятно.
По сообщению источника, 34-летний покровчанин прямо среди ночи внезапно припомнил своим родственникам старые обиды и решил покончить с прошлым не дожидаясь утра.
Непереговороспособный псих взял киянку и забил ею шестидесятилетнего отца, после чего хладнокровно задушил мать.
Ужасная правда вскрылась довольно быстро.
Через месяц близкие и друзья семи забили тревогу: никто не выходит на связь.
Прибывшие в квартиру сотрудники полиции застали неадеквата прямо на месте преступления.
Оказалось, чтобы тела несчастных родителей не мешали ему и не привлекали лишнего внимания, мужчина поместил их в картонные коробки и выставил на лоджию.
Уголовное дело по статье двойное убийство уже поступило в суд.
Наказания преступнику избежать не удастся.
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