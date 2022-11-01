Покровчанин месяц хранил убитую семью у себя на лоджии

Что нашло на мужчину - непонятно.

По сообщению источника, 34-летний покровчанин прямо среди ночи внезапно припомнил своим родственникам старые обиды и решил покончить с прошлым не дожидаясь утра.

Непереговороспособный псих взял киянку и забил ею шестидесятилетнего отца, после чего хладнокровно задушил мать.

Ужасная правда вскрылась довольно быстро.

Через месяц близкие и друзья семи забили тревогу: никто не выходит на связь.

Прибывшие в квартиру сотрудники полиции застали неадеквата прямо на месте преступления.

Оказалось, чтобы тела несчастных родителей не мешали ему и не привлекали лишнего внимания, мужчина поместил их в картонные коробки и выставил на лоджию.

Уголовное дело по статье двойное убийство уже поступило в суд.

Наказания преступнику избежать не удастся.

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