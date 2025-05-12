Жил в роскошном особняке с золотым унитазом: экс-начальник ставропольской ГИБДД получил 20 лет колонии

Суд вынес решение по делу экс-начальника ставропольской ГИБДД Алексея Сафонова. Его признали виновным в получении многомиллионных взяток, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Приговор бывшему стражу порядка огласили в Черкесске. Суд признал фигуранта уголовного дела виновным в инкриминируемых деяниях: в создании преступного сообщества и получении многочисленных взяток.

Полученные деньги Сафонов тратил на обустройство элитного жилья. Экс-начальник ГИБДД имел роскошный особняк, в котором был установлен золотой унитаз.

В итоге фигуранта 20 уголовных дел осудили на 20 лет колонии строгого режима. Кроме того, Сафонова обязали выплатить штраф в размере 100 млн рублей.

Ранее сообщалось, что суд признал виновными экс-сотрудников электросетевой компании в Москве. Они получили взятки в размере 17,7 млн рублей.