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СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 10 апреля 2024, 18:11
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Жил в Литве: что известно о предполагаемом пособнике террористов, напавших на «Крокус»

МК: разыскиваемый в связи с терактом в «Крокусе» 47-летний мужчина жил в Литве.
Жил в Литве: что известно о предполагаемом пособнике террористов, напавших на «Крокус»

© Freepik

47-летний мужчина, который разыскивается в связи с терактом в «Крокусе», жил в Литве и редко приезжал в Россию. Он уехал за границу полтора года назад, продав квартиру в Подмосковье.

Подробности приводит сайт mk.ru.

В России мужчина занимался ремонтом машин: с утра до вечера он пропадал в мастерской. Полтора года назад с супругой-литовкой и дочерью уехал в Литву. Там семья обзавелась домом под Вильнюсом.

Его приезды в Россию были редкими, с родными мужчина общался мало. Последний раз он был в Пушкинском городском округе месяц назад – навещал родственников.

Мужчина приезжал на белой машине. Не исключено, что это тот самый автомобиль, на котором он скрылся от силовиков.

Отец мужчины работает в подмосковном вузе, 20 лет прослужил в армии. При этом у предполагаемого соучастника теракта в «Крокусе» нет высшего образования – закончить педагогический университет не получилось. Он не служил в армии.

Его возможная роль в теракте не называется. Издание пишет, что он мог помогать террористам с ремонтом машин.

Ранее сообщалось о том, что мужчина скрылся в подмосковном лесу.

Источник фото:Freepik
Источник:mk.ru
Автор:Лилия Караева
Теги:
теракт
крокус сити холл
мужчина