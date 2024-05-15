Жил скромно: раскрыто, что официально приобрел арестованный кадровик МО РФ Кузнецов за 4 года службы

Начальник главного управления кадров Минобороны России Юрий Кузнецов за четыре года службы приобрел автомобиль «Волга» и 15 соток земли. Выяснилось, что по декларациям он жил довольно скромно. Об этом стало известно РИА Новости.

По данным источника, с 2015 по 2019 генерал делал не так много больших покупок. По документам, он сменил две машины, купил участок и долю в квартире. Как сообщает агентство, к началу службы за Кузнецовым и его женой числились две недвижимости, а также автомобили BMW Х5, Toyota Corolla, Nissan Tiida. Спустя два года супруга Юрия приобрела еще одну машину, но она «пропала» из деклараций.

В 2019 году за женщиной уже числилось нежилое помещение, а также объект незавершенного строительства. Кузнецов же официально тогда купил «Волгу».

Напомним, что Юрия Кузнецова подозревают в получении взятки в особо крупном размере. При обысках у него были обнаружены наличные на сумму свыше 100 миллионов рублей, золотые монеты и предметы роскоши.

Ранее стало известно, что жене Кузнецова стало плохо во время проведения обысков в доме.